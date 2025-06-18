"آخرهم شابين"..ارتفاع ضحايا عقار السيدة زينب إلى 8 وفيات

كتب – أحمد عادل:

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عقار السيدة زينب المنهار إلى 8 وفيات، عقب استخراج جثمان الشاب "مسلم" من أسفل الأنقاض، بعد 17 ساعة من أعمال البحث المتواصلة.

وفي وقت سابق، نجحت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية في انتشال جثمان الطالب "سمير" بالصف الثالث الثانوي، والذي لقي مصرعه أسفل أنقاض العقار المنكوب، بعد محاولات استمرت لساعات وسط ترقب أسرته وسكان المنطقة.

وكان العقار، المكون من 5 طوابق، قد انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث عن مفقودين، ورفع الأنقاض.

وتباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الانهيار، بينما فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، وأخلت العقارات المجاورة كإجراء احترازي.