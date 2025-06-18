إعلان

"آخرهم شابين"..ارتفاع ضحايا عقار السيدة زينب إلى 8 وفيات

08:20 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    6العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    5العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار 1
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار2
  • عرض 8 صورة
    ا3لعقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    Untitled
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – أحمد عادل:

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عقار السيدة زينب المنهار إلى 8 وفيات، عقب استخراج جثمان الشاب "مسلم" من أسفل الأنقاض، بعد 17 ساعة من أعمال البحث المتواصلة.

وفي وقت سابق، نجحت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية في انتشال جثمان الطالب "سمير" بالصف الثالث الثانوي، والذي لقي مصرعه أسفل أنقاض العقار المنكوب، بعد محاولات استمرت لساعات وسط ترقب أسرته وسكان المنطقة.

وكان العقار، المكون من 5 طوابق، قد انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث عن مفقودين، ورفع الأنقاض.

وتباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الانهيار، بينما فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، وأخلت العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا انهيار عقار السيدة زينب النيابة العامة عقار السيدة زينب المنهار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو