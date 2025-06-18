انتشال جثمان "سمير" طالب الثانوية العامة من أسفل حطام عقار السيدة زينب

كتب- أحمد عادل:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج جثمان طالب الثانوية العامة "سمير تامر" من أسفل حطام عقار السيدة زينب المنهار، بعد عملية بحث استغرقت أكثر من 12 ساعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار العقار السكني بمنطقة السيدة زينب إلى 6 وفيات، وذلك عقب تمكن فرق الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، من استخراج جثة سيدة وطالب من تحت أنقاض المبنى المنهار.

وكان العقار المكون من 5 طوابق قد انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر في حينه عن مصرع عدد من السكان وإصابة آخرين، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية حتى الآن.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الحادث، في حين تم فرض كردون أمني حول العقار وإخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي.





