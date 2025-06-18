كتب- صابر المحلاوي:

وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، على إطلاق خدمة رقمية جديدة – بشكل تجريبي – تتيح لأول مرة الاستعلام عن المستندات المطلوبة لإجراءات زواج وطلاق الأجانب، وذلك عبر البوابة الرقمية لوزارة العدل.

وتهدف الخدمة إلى توعية المواطنين الراغبين في الزواج من أجانب، وكذلك المواطنين المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج، الطلاق، المراجعة، أو التصادق، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

وتُعد هذه الخدمة خطوة جديدة نحو الحد من الحاجة إلى التوجه المتكرر لمكتب زواج الأجانب أو فروعه للاستعلام عن المستندات المطلوبة، فضلًا عن المساهمة في تقليل التكدس أمام المكاتب المختصة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستمرارًا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، وبما يتسق مع رؤية "مصر 2030" وأهدافها الرئيسية الهادفة إلى التيسير على المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الحياة.

ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا