ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة

كتب- أحمد عادل:

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار العقار السكني بمنطقة السيدة زينب إلى 6 وفيات، وذلك عقب تمكن فرق الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، من استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في تمشيط الموقع، بحثًا عن مفقودين محتملين تحت الحطام، وسط تواجد مكثف لرجال الإسعاف والشرطة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكان العقار المكون من 5 طوابق قد انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر في حينه عن مصرع عدد من السكان وإصابة آخرين، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية حتى الآن.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الحادث، في حين تم فرض كردون أمني حول العقار وإخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي.