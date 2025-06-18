الحماية المدنية تواصل تمشيط أنقاض عقار السيدة زينب بحثًا عن ناجين

كتب- أحمد عادل:

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها في أعمال البحث والإنقاذ، للعثور على مفقودين آخرين تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة السيدة زينب، الذي أسفر حتى الآن عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وتواصل فرق الإنقاذ تمشيط الحطام باستخدام المعدات الثقيلة وأجهزة الكشف عن الحياة، في محاولة للوصول إلى أي ناجين محتملين أسفل الركام.

وأجرت النيابة العامة معاينة تفصيلية لموقع الانهيار، وشملت فحص آثار الحطام، والاستماع لأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت انتداب لجنة هندسية من محافظة القاهرة لفحص الحالة الإنشائية للعقار المنهار والعقارات المجاورة له، ومدى صلاحيتها للمعيشة.

كما أمرت النيابة بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا والتصريح بالدفن عقب إعداد التقارير الطبية اللازمة، إلى جانب سماع أقوال المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي، بحدوث انهيار كامل لعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.