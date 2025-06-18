

كتب- أحمد عادل:

وصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لموقع انهيار عقار السيدة زينب، الذي أسفر عن وفاة وإصابة 7 أشخاص، لمتابعة أعمال البحث عن المفقودين وإزالة الركام.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا واسع النطاق بمحيط العقار المنهار في منطقة السيدة زينب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لضمان تأمين المكان ومنع اقتراب المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ الجارية تحت الأنقاض.

كما قامت السلطات بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي لحماية السكان، في ظل وجود تصدعات جزئية ببعض الأبنية المجاورة للعقار المنهار.

وفصلت الأجهزة المعنية المرافق العامة التيار الكهربائي والغاز الطبيعي والمياه عن العقار المنهار، لمنع حدوث تسريب أو ماس كهربائي لضمان سلامة المواطنين.