

كتب- أحمد عادل:

تمكنت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، من استخراج أول جثة من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة السيدة زينب، وسط استمرار أعمال البحث للعثور على باقي السكان المحاصرين تحت الركام.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من عدة طوابق بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ وقوات الإنقاذ البري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية فرض كردون أمني حول موقع الانهيار، لتأمين محيط الحادث ومنع اقتراب المواطنين، بينما تتابع النيابة العامة تطورات الموقف للوقوف على الأسباب ومتابعة أعمال الإنقاذ.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ ترددت أنباء عن وقوع مصابين إثر انهيار العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.