

كتب- أحمد عادل:

استغاث أحد سكان العقار المنهار في منطقة السيدة زينب، برجال الحماية المدنية، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبًا بالعثور على نجله المفقود تحت أنقاض الحطام.

وظهر المواطن في حالة من الانهيار الشديد أمام موقع الانهيار، مناشدًا فرق الإنقاذ باكيًا: "الحقونا والنبي.. طلعولي ابني.. قولولي بس هو عايش ولا لأ".

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي بمحيط موقع الحادث.

كان عقار سكني مكوَّن من 5 طوابق قد انهار صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا إلى المكان بحثًا عن ذويهم أسفل الأنقاض.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول محيط العقار، بينما دفعت الحماية المدنية بعدد من فرق الإنقاذ البري والمعدات الثقيلة في محاولة للوصول إلى المحتجزين، حيث لا تزال هناك مخاوف من وجود ضحايا تحت الركام.