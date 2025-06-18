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الأهالي بتدور على السكان تحت البيت.. إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بالسيدة زينب

01:30 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

انهيار عقار -أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

أصيب 4 أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتحاول قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة لاستخراج السكان من تحت الأنقاض.

وشهدت منطقة السيدة زينب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ ترددت أنباء عن وقوع مصابين إثر انهيار العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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