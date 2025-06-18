مكون من 5 طوابق.. انهيار عقار في السيدة زينب وأنباء عن وجود مصابين



كتب- محمد فتحي:

شهدت منطقة السيدة زينب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ ترددت أنباء عن وقوع مصابين إثر انهيار العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.