المؤبد والمشدد لـ11 متهمًا بقتل أبًا والشروع في قتل طفله بمصر القديمة

كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل طفله باستعراض القوة في منطقة مصر القديمة، بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهمين، وآخرين مجهولين، بقتل المجني عليه "محمد سيد" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، فأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه.

وما إن ظفروا به، حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزته ومعد مسبقًا لتنفيذ الجريمة، فأصابه إصابة أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

وقد وقع ذلك في حضور المتهمين من الثاني حتى السابع، وكانوا جميعًا مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء في مسرح الواقعة، فيما تواجد المتهمون من الثامن حتى الحادي عشر بمحيط المكان تمهيدًا لتأمين هروب الجميع، مشكلين جماعة إجرامية منظمة، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه، وهو ما تم بالفعل.

وتابع أمر الإحالة، أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمون وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه الطفل "طارق مبارك" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء.

وأطلق المتهم الثاني عيارًا ناريًا من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته، فأصابه في جسده، حسب ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وكان ذلك بحضور المتهمين من الأول ومن الثالث حتى السابع في قلب الواقعة، بينما تواجد المتهمون من الثامن حتى الحادي عشر لتأمين انسحابهم من مسرح الجريمة.

وقد خاب أثر الجريمة بسبب تدخل العلاج الطبي وإنقاذ المجني عليه، دون تدخل من الجناة.

وأضاف أمر الإحالة، أتلف المتهمون عمدًا منقولات مملوكة للغير، وهي السيارة رقم (ط س ل 2198)، مما ألحق بها ضررًا ماديًا تجاوزت قيمته خمسين جنيهًا، وذلك في ذات مسرح الجريمة.