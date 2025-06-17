وفاء تطلب الخلع: "زوجي طلب دفع حساب طعامي مقابل طلاقي"

كتبت : نور العمروسي:

أقامت وفاء دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها:" زوجي طالبني برد ثمن طعامي من يوم ما تزوجني".

تروي "وفاءَ. م"، 30 سنة تزوجت منذ 5 شهور من محمد 34 سنة، حيث انني عشت أسوء 5 شهور في حياتي بسبب صفات زوجي السيئة مثل البخل وتسلط اللسان.

أضافت الزوجة في دعواها؛ زواجي كان تقليدي وتم بدون فترة خطوبة وفي أسرع وقت بناء على طلب زوجي لأن والديه متوفيين وكان محتاج الونس، وأن يقيم حياة مستقرة واكتشفت طبعه من ثاني يوم الزواج عندما طلب أن احضر له "البورنس"، وأنا لم أسمعه فوجئت أنه بيسبني بألفاظ بذيئة، بالإضافة إلى أنه بخيل جدا؛ أثناء الغداء يأخذ نصف الطعام ويضعه في الثلاجة لغداء غدا، وعندما أقول له أن كمية الطعام بسيطة تكفي غداء يوم واحد يقول لي تعودي على توفير نصف وجبتك الحياة غالية، مشيرة إلى أنها ذات مرة طلبت منه شراء عيش فينو وجبنة رومي للعشاء، أتى ومعه رغيفين فقط رغيف له و رغيف لي وجبنة براميلي عشان سعرها أقل، و من ضمن التصرفات الغريبة التي بدرت منه، أنني اشتريت أثناء تجهيز المنزل، ضمن الأجهزة غسالة فول أتوماتيك و زوجي بيشتري مسحوق للغسالات العادية قلت له هذا المسحوق لا يصلح للغسالة الأتوماتيك قال المهم إنه مسحوق بيغسل.

واستكملت وفاء؛ زوجي أصبح دائم الاعتداء علي بالضرب والسب على أتفه الأسباب، ومنعني من زيارة أسرتي او الاختلاط بالجيران قال أنتي أصبحتي زوجة ليس لكي غير زوجك وخدمته.

وفي يوم علمت أن والدتي أصيبت بجلطة وتم نقلها إلى المستشفى وانهرت و طلبت من زوجي أن يأتي معي للذهاب إلى المستشفى لأننا في الليل رفض وعندما طلبت منه أن أخرج بمفردي لكي أطمأن على والدتي رفض وتعدى علي بالضرب وأخذ هاتفي حتى لا أستطيع الاستغاثة بأحد؛ فطلبت الطلاق مقابل التنازل عن كل مستحقاتي الزوجية لكي يتركني أخرج.

وتابعت؛ ولكنني فوجئت به يطلب مني ثمن طعامي من يوم زواجنا، قلت له ليس معي أموال طلب مني أن أوقع له على إيصال أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه؛ فرفضت فحبسني في المنزل وأخواتي لم يستطيعوا الوصول لي لأن موبايلي مغلق فجاءوا لي أثناء وجود زوجي في عمله وكسروا الباب وخرجوني وذهبت معهم؛ ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع رقم 912 لسنه 2025 و وما زالت الدعوى منظورة.