كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

أودعت محكمة جنج أكتوبر، حيثيات حكمها بالحبس 10 سنوات وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، بحق 6 من العاملين بشركة مقاولات ومكتب استشاري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، وأسفر عن مصرع 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.

وجاءت في حيثيات المحكمة، أنه ثبت تحت بند نتائج أعمال اللجنة، مخالفة المقاول (شركة المليجي لأعمال المقاولات) القائم بأعمال حفر محل الحادث لأحكام القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتي تقضي بضرورة الحصول على كافة التراخيص اللازمة قبل البدء في إجراء أي عمل من أعمال الحفر في الطرق والميادين العامة.

وتابعت الحثيات، عدم قيام المقاول بالتنسيق مع شركة ناتجاس القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي بالمنطقة محل الحادث قبل البدء بأعمال الحفر على الرغم من سابقة حصوله على تصريح من شركة ناتجاس الموقع آخر غير موقع الحادث ، الأمر الذي يدل على معرفة المقاول المذكور بالتنسيقات والإجراءات المطلوبة لاستخراج التصاريح إلا أنه لم يقم بهذا الاجراء للأعمال محل الواقعة.

وأضافت الحيثيات، أن الكميات المهدرة من الغاز الطبيعي بسبب كسر الخط قدرها (27750) متر مكعب غاز طبيعي، بقيمة قدره 290542.5 جنيهاً مصرياً فقط لاغير.

واستطردت الحيثيات، أن قيمة التلفيات الناتجة عن العبث وكسر الخط بقيمة قدرها 71529.48 جنيه مصريا فقط لا غير.