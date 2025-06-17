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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببني سويف

07:00 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

تشكيل عصابي

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بمشاركة قطاع الأمن العام أن عناصر تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية يمارسون نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

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تشكيل عصابي سرقة دراجات نارية بني سويف تحريات الأمن العام
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