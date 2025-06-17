القبض على مدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

القاهرة - مصراوي:

استهدف ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كيانا تعليميا بدون ترخيص بمدينة نصر.

التحريات أثبتت ممارسة مديره لأعمال النصب والاحتيال على المواطنين والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

أمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان - إستمارات تسجيل إلتحاق بالكيان)، وأقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الكيان غير المرخص بهدف تحقيق أرباح مالية.