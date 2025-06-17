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"سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل

01:01 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

جثة بالشارع أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي سوداني مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر بفيصل غرب الجيزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل برج البركة بشارع الجزيرة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لسوداني اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر بالبرج رقم 5 بمنطقة كعبيش وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

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