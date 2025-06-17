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محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه ببولاق أبو العلا اليوم

12:20 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

محاكمة تشكيل عصابي

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كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، واعترف المتهمان بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية، لتأمر النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحي بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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محاكمة تشكيل عصابي سرقة المواطنين بالإكراه
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