مباحث منشأة ناصر تكشف ملابسات فيديو خناقة جامعي القمامة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مشاجرة باستخدام أسلحة بيضاء وحدوث إصابات بمنطقة منشأة ناصر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول 6 شخاص "3 منهم مصابين بجروح قطعية بالجسم" وطرف ثان 5 أشخاص "3 منهم مصابين بجروح قطعية بالجسم" أحدهم تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

السبب خلافات بينهم حول أولوية جمع القمامة وأماكن انتظار سيارات القمامة، اعتدى على إثرها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.