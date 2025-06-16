خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعّم

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وخلال 24 ساعة تم ضبط نحو 10 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعّم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأعلى من السعر المقرَّر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التربح غير المشروع من خلال التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعّم.