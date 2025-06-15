إعلان

مصدر: إصابة رئيس ومعاون مباحث أطفيح و5 شرطيين وسائق في مداهمة أمنية

11:44 م الأحد 15 يونيو 2025

مداهمة أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة إن مأمورية داهمت وكرًا إجراميًا بقرية صول مركز أطفيح جنوب المحافظة، الأحد.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن تبادلا لإطلاق النار بين الشرطة وعناصر إجرامية أمام الشوادر أسفر عن إصابة رئيس المباحث بطلق ناري بالساق ومعاونه باشتباه كسر في الحوض ونُقلا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

أوضح المصدر أن تعامل الشرطة مع مصدر النيران نتج عنه أيضًا إصابة 4 أمناء شرطة وخفير وسائق ميكروباص بطلقات نارية لافتا إلى أنهم نقلوا لأقرب مستشفى للعلاج.

مديرا أمن ومباحث الجيزة شكلا غرفة عمليات لمتابعة تطورات الموقف بمسرح الحادث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

ولم تصدر وزارة الداخلية عبر مركزها الإعلامي أي بيانات -حتى الآن- عن المداهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مداهمة أمنية أطفيح قرية صول الجيزة أمن الجيزة رئيس مباحث أطفيح مخبر شرطة وكر إجرامي عنصر إجرامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية