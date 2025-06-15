مصدر: إصابة رئيس ومعاون مباحث أطفيح و5 شرطيين وسائق في مداهمة أمنية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة إن مأمورية داهمت وكرًا إجراميًا بقرية صول مركز أطفيح جنوب المحافظة، الأحد.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن تبادلا لإطلاق النار بين الشرطة وعناصر إجرامية أمام الشوادر أسفر عن إصابة رئيس المباحث بطلق ناري بالساق ومعاونه باشتباه كسر في الحوض ونُقلا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

أوضح المصدر أن تعامل الشرطة مع مصدر النيران نتج عنه أيضًا إصابة 4 أمناء شرطة وخفير وسائق ميكروباص بطلقات نارية لافتا إلى أنهم نقلوا لأقرب مستشفى للعلاج.

مديرا أمن ومباحث الجيزة شكلا غرفة عمليات لمتابعة تطورات الموقف بمسرح الحادث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

ولم تصدر وزارة الداخلية عبر مركزها الإعلامي أي بيانات -حتى الآن- عن المداهمة.