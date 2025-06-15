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مصدر: ارتفاع ضحايا حادث مصنع الصف لـ4 وفيات ومصابين

11:40 م الأحد 15 يونيو 2025

انهيار مدخنة مصنع طوب بالجيزة

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن ارتفاع حصيلة انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف إلى 4 وفيات ومصابين اثنين، اليوم الأحد.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي مساء الأحد أن فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث أودعتها ثلاجة مستشفى الصف المركزي فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيي مايو وحلوان العام للعلاج.

وشهدت منطقة المصانع بعرب أبو ساعد مركز الصف بمحافظة الجيزة انهيارًا مفاجئًا لمدخنة أحد مصانع الطوب بالكامل، وسط حالة من الذعر والفوضى بين العاملين وسكان المنطقة المجاورة.

ووفقًا لمصادر أمنية، وقع الانهيار بشكل مفاجئ وهرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المصنع المنكوب، وسط محاولات لإنقاذ العالقين تحت الركام، في وقت يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن.

الجهات المختصة بدأت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الانهيار، وسط تساؤلات عن مدى التزام المصنع بإجراءات السلامة وشروط البناء.

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