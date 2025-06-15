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مصدر أمني: جثتان ومصابان في انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

09:43 م الأحد 15 يونيو 2025
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    انهيار مدخنة مصنع طوب بعرب أبو ساعد مركز الصف
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    انهيار مدخنة مصنع طوب بعرب أبو ساعد مركز الصف
  • عرض 4 صورة
    انهيار مدخنة مصنع طوب بعرب أبو ساعد مركز الصف
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كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إن الحصيلة المبدئية لحادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف حالتا وفاة ومصابان حتى الآن.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي مساء الأحد أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين وأودعتها ثلاجة مستشفى الصف المركزي فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيي مايو وحلوان العام للعلاج.

وشهدت منطقة المصانع بعرب أبو ساعد مركز الصف بمحافظة الجيزة انهيارًا مفاجئًا لمدخنة أحد مصانع الطوب بالكامل، وسط حالة من الذعر والفوضى بين العاملين وسكان المنطقة المجاورة.

ووفقًا لمصادر أمنية، وقع الانهيار بشكل مفاجئ وهرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المصنع المنكوب، وسط محاولات لإنقاذ العالقين تحت الركام، في وقت يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن.

الجهات المختصة بدأت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الانهيار، وسط تساؤلات عن مدى التزام المصنع بإجراءات السلامة وشروط البناء.

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