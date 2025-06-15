انهيار مدخنة مصنع طوب بالجيزة... والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة المصانع بعرب أبو ساعد مركز الصف بمحافظة الجيزة اليوم الأحد انهيارًا مفاجئًا لمدخنة أحد مصانع الطوب بالكامل، وسط حالة من الذعر والفوضى بين العاملين وسكان المنطقة المجاورة.

ووفقًا لمصادر أمنية، وقع الانهيار بشكل مفاجئ وسط أنباء عن وجود عدد من المصابين جراء الحادث، بينما لم يتم حتى اللحظة تأكيد الأعداد أو مدى خطورة الإصابات.

قوات الحماية المدنية والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المصنع المنكوب، وسط محاولات لإنقاذ العالقين تحت الركام، في وقت يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن.

الجهات المختصة بدأت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الانهيار، وسط تساؤلات عن مدى التزام المصنع بإجراءات السلامة وشروط البناء.