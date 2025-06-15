"خروجة انتهت بجثة".. قصة مقتل طالب على يد 3 أصدقائه في العباسية

كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة العباسية جريمة مأساوية راح ضحيتها الطالب "عمرو عصام" قبيل تخرجه بأيام، على يد 3 من أصدقائه، إثر إصابته بتلف في الفص الأيسر من المخ نتيجة تعرضه للضرب بـ"عصا بيسبول".

"إحنا مش عارفين هما قتلوه ليه؟".. بهذه الكلمات بدأت نجلة عمة الطالب تروي تفاصيل الواقعة، حيث إن المتهمين قاموا بالذهاب إلى منزل "عمرو" لاصطحابه إلى الخارج، وتبادلوا المزاح فيما بينهم.

وتابعت أنه أثناء السير في أحد الشوارع، نشبت مشادة كلامية بين "عمرو" وباقي أصدقائه لا تعلم سببها، وقام أحدهم بضربه على رأسه بـ"عصا بيسبول" حديدية أسقطته غارقًا في دمائه.

وأضافت أن المتهمين بعد ضرب الضحية فوجئوا بنزيف حاد من رأسه، وقاموا بطلب الإسعاف، وعند وصولها رفضت نقله بعد التأكد من وفاته، وأنه ليس مُصابًا.

وقام المتهمون بنقل المجني عليه إلى المستشفى، وأخبروا الأمن أنهم وجدوه غارقًا في دمائه، وادعوا عدم معرفتهم بما حدث له، مما أثار ريبة أفراد الأمن، فقاموا باستدعاء الأجهزة الأمنية.

تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت عدم صدق رواية المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بسبب خلاف بينهم، وتم إلقاء القبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.