من الدور الثاني إلى المستشفى… حادث مروع لطفل يمني بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

في قلب مدينة الشيخ زايد، وتحديدًا شقة بالطابق الثاني بالعقار رقم 37 لحظة واحدة حوّلت الهدوء إلى صدمة. طفل يمني الجنسية عيناه كانت تملؤها البراءة لكن الأرض لم ترحم سقوطه.

بلاغ عاجل يصل إلى قسم شرطة الشيخ زايد بسقوط من مرتفع والضحية طفل. ثوانٍ تفصل بين الحياة والخطر، صوت صراخ الأسرة قطع حالة الصمت، والقلوب ترتجف من مصير مجهول.

الطفل أُصيب إثر سقوطه من الدور الثاني، الجهات المختصة هرعت للمكان، والإسعاف نقل المصاب إلى أقرب مستشفى وحالته حرجة فيما انتقلت قوات الأمن لسماع أقوال أسرته للإجابة على السؤال الأهم: كيف سقط الطفل؟ هل كانت لحظة لعب أم إهمال قاتل؟.