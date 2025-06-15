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أسرة كاملة على مائدة الألم… وجبة مشبوهة تنتهي بـ6 أفراد في المستشفى

05:59 م الأحد 15 يونيو 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

في لحظة انقلب كل شيء، آلام حادة ومغص مفاجئ وصرخات استغاثة تقطع سكون منطقة طرة جنوب القاهرة لتسجل غرفة عمليات النجدة بلاغا عاجلا بوجود حالات تسمم غذائي.

ستة أشخاص من أسرة واحدة يصارعون الأوجاع، ادعوا جميعًا تناول وجبة مشبوهة. سيارات الإسعاف شقت الطريق دون تردد ونقلتهم إلى مستشفى مبرة المعادي.

التشخيص الأولي مغص معوي حاد، لكن هل هو مجرد سوء هضم أم أن وراء الأعراض قصة أخطر؟. التحقيقات بدأت والإجابات قيد البحث و"الوجبة الأخيرة قد تكشف الحقيقة.

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