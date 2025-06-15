العثور على جثة سوداني أمام "المفوضية" بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سوداني أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعور على جثة بالحي السابع.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ مجعومة بضابط مباحث تحت إشراف العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

وتبين أن الجثة لسوداني فارق الحياة نتيجة هبوط في الدورة الدموية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

الشرطة فرضت طوقا أمنيا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة ومن إيداع الجثمان المشرحة.