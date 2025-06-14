"غيرانين من شقتي".. زوجة تطلب الخلع: "جوزي اتحول لوحش بسبب أهله"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت موظفة في شركة خاصة تُدعى "سحر.م" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها إنهاء علاقتها الزوجية التي لم تدم سوى عام ونصف، مبررة ذلك بتعرضها للضرب والإهانة من زوجها، بعد أن تحولت غيرته – بتحريض من أسرته، بحسب قولها – إلى شك دائم وسوء معاملة.

وقالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 910 لسنة 2024، إن علاقتها بزوجها بدأت في التدهور منذ الأيام الأولى للزواج، بسبب نظرات الحقد وعدم الرضا التي كانت تلمحها من أسرته، موضحة: "أول ما دخلت البيت حسّيت إنهم مش طايقيني.. شقتي كانت متشطبة أحسن، ومفروشاتها أفضل من اللي عندهم، وده كان بيغيظهم.. حتى الأكل اللي بعمله ماكانش بيعجبهم، ويقولوا ريحته تفكرهم إنهم مش عايشين مرتاحين زينا".

وأضافت "سحر" أنها حاولت التغاضي عن تصرفات أهل زوجها حفاظًا على استقرار بيتها، لكنها فوجئت بتغير سلوك زوجها، الذي بدأ يشك فيها ويُعاملها بعدائية: "بقى يفتش في موبايلي ويسألني صرفت إيه وفين.. مع إنه عارف إني بصرف من مرتبي على البيت".

وتابعت الزوجة: "لو خرجت معاه، أمه تقلب عليه وترجّعه بالكلام.. (مراتك لبست إيه؟ كنت فين لما اشترت ده؟).. وكل ما أشتري حاجة جديدة للشقة، كان يزعق ويقولي: إحنا ناس بسيطة مش بتوع دلع".

وأشارت "سحر" إلى أن الخلافات وصلت حد الاعتداء الجسدي، بعد أن اتهمها بالغرور والتعالي بسبب ما قدمه أهلها من تجهيزات، قائلة:

"بقى يضربني كل ما نختلف، وأهله بيقولوا عليا نكدية ومش ست بيت.. أنا مشكلتي إني سعيدة وهم مش قادرين يستحملوا ده".

واختتمت الزوجة دعواها بقولها: "حاولت الطلاق ورفض، وفضل يتهرب، فكان الحل الوحيد أمامي هو اللجوء لمحكمة الأسرة.. علشان استرد كرامتي وأحافظ على نفسي". ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.