"عايز يعلي الإيجار".. تفاصيل تعدي مستأجر على مالك شقة بالضرب في النهضة

كتبت-فاطمة عادل:

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، التحقيق في واقعة اعتداء مستأجر على مالك شقة بمنطقة مساكن المحمودية في النهضة، التابعة لقسم شرطة السلام ثان، وذلك عقب خلاف نشب بين الطرفين بسبب طلب المالك إخلاء الوحدة السكنية أو رفع قيمة الإيجار.

وكان قسم شرطة السلام ثان قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل إحدى العمارات السكنية، ووجود شخص مصاب.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص أن المصاب يدعى "مسعد.ع" 55 عامًا، مالك إحدى الشقق بالمنطقة، وأنه تعرض للاعتداء من قبل المستأجر "سمير.ك" 35 عامًا، والذي يقيم بالشقة محل النزاع منذ نحو عامين.

وأفادت التحريات الأولية أن المالك طالب المستأجر مرارًا بإخلاء الشقة لاحتياجه الشخصي، أو القبول بزيادة الإيجار، إلا أن الأخير رفض ذلك، وتطور النقاش بينهما إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المستأجر على المالك باستخدام أدوات منزلية، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة وجروح سطحية بالوجه والذراع.

تم نقل المصاب إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر تقرير طبي بحالته، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته، أنكر في البداية الاتهامات، ثم أقر بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، مدعيًا أن المالك بادر بالاعتداء، "عايز يعلي الإيجار".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، حيث أمرت بالتحفظ على المتهم، واستدعاء شهود العيان، وطلب تقرير طبي نهائي عن حالة المجني عليه، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة.