كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة سيارة من أمام عقار سكني بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من عاطلين، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

كانت البداية بتلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من موظف، أفاد بتعرضه لسرقة سيارته أثناء توقفها أمام منزله بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، تم ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع.

كما أقر المتهمان بارتكابهما واقعتين مماثلتين بذات الأسلوب، والتصرف في السيارتين بالبيع لعميلين سيئي النية مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط العميلين وبحوزتهما السيارتان المستولى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.