ضبط سائق استعرض بسيارته بطريقة متهورة في شوارع المقطم

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بحركات استعراضية خطرة بأحد شوارع منطقة المقطم، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت انتشار مقطع مصور يُظهر أحد السائقين يقود سيارته برعونة، مؤديًا حركات استعراضية تمثل تهديدًا لحياة المارة ومستخدمي الطريق، الأمر الذي أثار موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب روادها بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته.

وبعد تكثيف التحريات وفحص الفيديو المتداول، نجحت الأجهزة المعنية في تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في المقطع المصور، معترفًا بقيادته للسيارة بطريقة مخالفة لقواعد المرور ودون مراعاة لسلامة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المركبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون المرور.