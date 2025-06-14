نظرة أشعلت نيران الغيرة.. مشاجرة عنيفة داخل كافيه بالنهضة

كتبت-فاطمة عادل:

استشاط "أحمد" غضبًا بعدما لمح شابًا يوجه نظراته إلى خطيبته أثناء جلوسهما داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة النهضة، اشتعلت الغيرة في قلبه، فنهض من مقعده وتوجه للشاب عتابًا حادًا، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية، ثم تشابك بالأيدي، قبل أن تسحب سكين من بين الملابس وتتحول المشادة إلى جريمة طعن دامية. سقط الشاب، ويدعى "محمود"، أرضًا غارقًا في دمائه، وسط صرخات الفزع من رواد الكافيه، بينما تدخل العاملون في محاولة للسيطرة على الموقف، وتمكنوا من انتزاع السلاح من يد "أحمد" الذي واصل طعناته وكأنه فقد السيطرة على أعصابه.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة داخل كافيه شهير بمدينة النهضة، وسقوط شاب إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض. على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، ونقل المصاب إلى مستشفى السلام العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين الشاب "أحمد. س"، 24 سنة، و"محمود. ر" 26 سنة، إثر قيام الأخير بمعاكسة فتاة كانت بصحبة الأول، والتي تبين لاحقًا أنها خطيبته، تطورت المشادة سريعًا إلى اشتباك، قبل أن يوجه أحد الطرفين عدة طعنات نافذة إلى الآخر في أنحاء متفرقة من الجسد.

وأكد شهود العيان أن المعتدي بدا عليه الغضب الشديد، وكان يردد عبارات مهينة أثناء الشجار، ولم يتوقف عن الطعن إلا بعد تدخل العاملين بالكافيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن ما فعله كان "دفاعًا عن كرامته" بعد أن تعرض للإهانة أمام خطيبته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقريرًا طبيًا مبدئيًا عن حالة المصاب، وقررت تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بموقع الحادث لكشف ملابساته كاملة.