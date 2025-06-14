كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أحد المواطنين بتغيب شقيقته، والتي تعاني من مرض نفسي، بنطاق محافظة القليوبية.

وتبين أنه بتاريخ 3 يونيو الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة القناطر الخيرية من أحد المواطنين يفيد بتغيب شقيقته عقب خروجها من المنزل وعدم عودتها.

وفي وقت لاحق، حضر المُبلِّغ إلى قسم الشرطة وبرفقته شقيقته المتغيبة، وقررت خلال مناقشتها أنها استقلت إحدى سيارات الأجرة عن طريق الخطأ، وتوجهت إلى محافظة البحيرة، قبل أن تتمكن من العودة إلى منزلها بمساعدة عدد من الأهالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.