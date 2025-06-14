إعلان

"تعاني مرضًا نفسيًا".. الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة في القناطر الخيرية

07:59 م السبت 14 يونيو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أحد المواطنين بتغيب شقيقته، والتي تعاني من مرض نفسي، بنطاق محافظة القليوبية.

وتبين أنه بتاريخ 3 يونيو الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة القناطر الخيرية من أحد المواطنين يفيد بتغيب شقيقته عقب خروجها من المنزل وعدم عودتها.

وفي وقت لاحق، حضر المُبلِّغ إلى قسم الشرطة وبرفقته شقيقته المتغيبة، وقررت خلال مناقشتها أنها استقلت إحدى سيارات الأجرة عن طريق الخطأ، وتوجهت إلى محافظة البحيرة، قبل أن تتمكن من العودة إلى منزلها بمساعدة عدد من الأهالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختفاء فتاة مريضة نفسيا شرطة القناطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قنوات ناقلة مجانية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي
23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل