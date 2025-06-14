6 قرارات عاجلة من الجنايات بشأن 5 متهمين في "خلية داعش سوهاج"

6 قرارات عاجلة من الجنايات بشأن 5 متهمين في "خلية

كتب - صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش سوهاج"، المقيدة برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والمقيدة أيضًا برقم 13 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، ورقم 426 لسنة 2024 أمن الدولة العليا.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الخمسة بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة الأصلية، وإلزامهم بالالتحاق ببرنامج لإعادة التأهيل لمدة خمس سنوات، كإجراء إصلاحي تأهيلي ضمن العقوبات التكميلية.

كما قررت المحكمة إدراج جماعة "داعش" التي ينتمي إليها المتهمون على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج المتهمين الخمسة على قوائم الإرهابيين، تنفيذًا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وحل الجماعة الإرهابية محل القضية وغلق جميع مقراتها داخل وخارج البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول "جاد علي" أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم "داعش"، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما انضم المتهمون: محمد عاصم أبو جبل، وأحمد شرف، وإسلام عاطف، ومحمود عبدالحليم إلى تلك الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الثالث تهمة تمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال والمقرات والمعلومات والمواد اللازمة لتصنيع العبوات الناسفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لارتكاب عمليات إرهابية، عبر رصد مركز شرطة جرجا، ونقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، إضافة إلى مطار سوهاج الدولي، بهدف استهدافها بعبوات متفجرة وقتل أفراد تأمينها.

وتلقى المتهم الثالث تدريبات على تصنيع العبوات المتفجرة، وحاز المتهمون جميعًا أدوات ومواد تدخل في صناعتها، كما روجوا لأفكار تنظيم داعش عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.