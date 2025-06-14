السجن المؤبد لمتهمة بحيازة مواد مفرقعة في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة "م.س" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية في مناطق الهرم وفيصل، فضلاً عن حيازة وتصنيع عبوات مفرقعة بهدف استخدامها في أعمال إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

وجاء الحكم بعد ثبوت الأدلة الفنية والتحريات الأمنية التي أكدت تورط المتهمة في الإعداد لعمليات تفجير تستهدف منشآت وأفرادًا، ضمن أنشطة الجماعة الإرهابية المنضمة إليها.