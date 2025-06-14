إدراج 5 متهمين في "خلية داعش سوهاج" على قوائم الإرهاب

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إدراج 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش سوهاج" على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع حكم المحكمة بمعاقبة المتهمين الخمسة بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، من بينها التمويل، والرصد، وحيازة أدوات تصنيع عبوات ناسفة، والترويج للفكر المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول "جاد علي" أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم "داعش"، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما انضم المتهمون: محمد عاصم أبو جبل، وأحمد شرف، وإسلام عاطف، ومحمود عبدالحليم إلى تلك الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الثالث تهمة تمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال والمقرات والمعلومات والمواد اللازمة لتصنيع العبوات الناسفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لارتكاب عمليات إرهابية، عبر رصد مركز شرطة جرجا، ونقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، إضافة إلى مطار سوهاج الدولي، بهدف استهدافها بعبوات متفجرة وقتل أفراد تأمينها.

وتلقى المتهم الثالث تدريبات على تصنيع العبوات المتفجرة، وحاز المتهمون جميعًا أدوات ومواد تدخل في صناعتها، كما روجوا لأفكار تنظيم داعش عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.