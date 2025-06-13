استعراض متهور.. ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة بالمقطم

كتب- صابر المحلاوي:

لم تمر ساعات قليلة على تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سائق ميكروباص يقود برعونة ويؤدي حركات استعراضية خطرة في أحد شوارع المقطم، حتى نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه والتحفظ على السيارة.

البداية كانت بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر سيارة ميكروباص تسير بشكل متهور وتؤدي حركات استعراضية، ما أثار استياء المواطنين ومخاوفهم من تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد السلامة العامة.

فور رصد الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وتم تحديد السيارة محل الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تبين أن قائدها لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وسائقها، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.





