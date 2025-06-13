"كنت بهوش".. عامل يطعن شقيقه خلال "خناقة" عائلية ببولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

تحولت مشادة أسرية بين شقيقين في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة إلى جريمة دامية، أسفرت عن إصابة أحدهما ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا بوقوع اعتداء بسلاح أبيض على شاب، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الجاني هو شقيق المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى شجار عنيف، أقدم خلاله المتهم على طعن شقيقه مستخدمًا سلاحًا أبيض.

تم ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بأنه كان في لحظة غضب نتيجة خلافات أسرية متكررة، وأضاف في اعترافاته أمام النيابة العامة: "أنا مكنتش عايز أضربه.. كنت بس بهوشه".

النيابة العامة قررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه تمهيدًا لاستجوابه فور تحسن حالته، كما طلبت تحريات المباحث النهائية للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة.





