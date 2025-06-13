لوحة "ب ب-555" تثير المنافسة في مزاد مرور مصر.. السعر يصل 450 ألف جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

تشهد بوابة مرور مصر الإلكترونية مزادًا نشطًا على عدد من لوحات السيارات المميزة، من بينها لوحة تحمل الحروف والأرقام (ب ب - 555)، والتي جذبَت اهتمام العديد من المشاركين ووصل سعرها حتى الآن إلى 450 ألف جنيه، مع تحديد يوم 14 يونيو 2025 كآخر موعد لانتهاء المزايدة.

للمشاركة في مزادات اللوحات، يجب اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على بوابة مرور مصر الإلكترونية.

-تسجيل الدخول عبر إدخال البيانات المطلوبة.

-الضغط على خيار "كوّن لوحتك الآن".

-كتابة الحروف والأرقام المطلوبة والضغط على "بحث".

-في حال الموافقة على الطلب، تُدرج اللوحة ضمن المزادات الإلكترونية قريبًا.

-يمكن سداد قيمة اللوحة الفائزة إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية، أو نقدًا من خلال البنوك المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوفير خدمات إلكترونية مبتكرة، تتيح للمواطنين اقتناء لوحات فريدة بطريقة شفافة وسهلة.





