سائق نقل يشعل مواقع التواصل بعد استعراض خطير في زفة بالشرقية

كتب - علاء عمران:

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل مشهدًا خطيرًا لقائد سيارة نقل، أثناء قيادته بطريقة متهورة واستعراضية وسط زفة بمحافظة الشرقية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، سار السائق بسرعة ورعونة، مؤديًا حركات خطيرة بالسيارة، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المارة والمشاركين في الزفة.

وقد أسفرت التحريات عن ضبط السيارة المتورطة، والتي تبيّن أنها منتهية الترخيص، كما تم ضبط قائدها، الذي أقر بارتكاب الواقعة خلال احتفاله بزفاف أحد أصدقائه في نطاق مركز شرطة أبو حماد.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه، في إطار جهود الأمن لمواجهة هذا النمط من السلوك الطائش.