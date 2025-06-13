فيديو صادم يوثق تجميع كلاب بأجولة بلاستيكية في مطروح

كتب - علاء عمران:

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو يظهر تصرفًا صادمًا داخل إحدى القرى الساحلية بمحافظة مطروح.

وظهر في المقطع عاملان وهما يجمعان عددًا من الكلاب داخل أجولة بلاستيكية، في مشهد أثار استهجانًا واسعًا بسبب ما اعتبره البعض إساءةً مباشرة للحيوانات.

وبالفحص، تم تحديد هويتهما، وتبين أنهما يعملان لصالح إحدى شركات المكافحة والزراعة المتعاقدة مع القرية، وقد أقرا بأنهما قاما بجمع الكلاب من داخل الحدائق وإطلاق سراحها خارج القرية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.