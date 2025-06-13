ضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ مئات الأحكام في حملات أمنية بأسوان

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملاته المكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لملاحقة العناصر الإجرامية من المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إلى جانب ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط قرابة 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كميات من مخدر الشابو والهيروين والبودر، كما تم ضبط 7 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش و3 فرد محلي، بحوزة 6 متهمين، وتبين أن 4 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 631 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون في مختلف أنحاء المحافظة.