الأمن يضبط قضايا اتجار في العملات بـ10 ملايين جنيه

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول وبيعها خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما تُشكّله هذه الممارسات من خطر على الاقتصاد القومي.

وأسفرت تحركات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من المتورطين في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية الإجمالية المضبوطة نحو 10 ملايين جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.