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بعد فيديو الجريمة الصادم.. الداخلية تكشف كواليس مقتل "جواهرجي البحيرة"

09:32 م الخميس 12 يونيو 2025

المتهمان

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى اعتداء شخصين على آخرين بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابة أحدهما التى أودت بحياته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبال مالك محل مجوهرات توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم وعامل بذات المحل "مصاب بجروح متفرقة مقيمين بدائرة المركز.

وبسؤال الثانى ووالد الأول اتهما عاملين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة الأول إثر مشاجرة بينهم؛ لسابقة عمل المشكو فى حقه الأول بالمحل الخاص بالمتوفى واختلافهم على قيمة الأجر.

تم تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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