سر العثور على جثة عامل داخل مصنع بحلوان

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه؛ إثر سقوطه من علو داخل مصنع بحلوان جنوب القاهرة، اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل مصنع بشارع التحرير.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعُثر على جثة عامل سقط من أعلى سقالة ارتفاع 3 أمتار داخل المصنع، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.