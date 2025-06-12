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أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مسنة بمدينة نصر

08:50 م الخميس 12 يونيو 2025

مساعدة مسنة

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القاهرة - مصراوي:

قدم رجال الحماية المدنية بالقاهرة الدعم السريع لمسنة غير قادرة على الحركة بمدينة نصر.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من شخص بأنه حال تواجده بالشقة محل سكنه بمدينة نصر، تناهى لسمعه استغاثة من إحدى جيرانه سيدة مسنة داخل شقتها، وغير قادرة على الحركة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين تعثرها داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة، ومساعدتها وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

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