كواليس اتهام ضابط بقتل شاب بالرصاص في الهرم

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل اتهام ضابط بالتورط في قتل شاب رميًا بالرصاص بمنتصف الطريق السياحي نطاق حي الهرم.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي توصلت إلى أن المجني عليه يدعى "مهران ياسر" 20 عاما مقيم السلام، كان يستقل سيارة رفقة أخيه في طريقهما إلى مسقط رأسهما بعروس الصعيد.

حسب التحريات تصادف مرور سيارة ملاكي قيادة ضابط شرطة برتبة رائد يعمل بقطاع الأمن المركزي بالطريق السياحي، ودخل في مشادة كلامية مع المجني عليه بسبب خلاف على أولوية المرور.

الضابط صاحب الـ33 عامًا أشهر سلاحه وأطلق النار على الضحية فأرداه قتيلا، وسلم نفسه إلى قسم شرطة الهرم، ويجرى التحقيق معه حاليا.