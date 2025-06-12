إعلان

الداخلية تنفي زيادة رسوم تراخيص السيارات

06:49 م الخميس 12 يونيو 2025

وحدة مرور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصرواي:

نفت وزارة الداخلية زيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور.

وأوضحت الوزارة في بينها عدم صحة تلك الادعاءات، حيث لم يحدث أية تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية.

أشارت إلى أن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رسوم تراخيص السيارات المرور الداخلية زيادة رسوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإقلاع حتى التحطم.. فيديو يوثق رحلة الطائرة الهندية المنكوبة
المخاوف الجيوسياسية تقفز بالدولار والذهب وتهوي ببورصة مصر