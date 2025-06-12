الداخلية تنفي زيادة رسوم تراخيص السيارات

القاهرة - مصرواي:

نفت وزارة الداخلية زيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور.

وأوضحت الوزارة في بينها عدم صحة تلك الادعاءات، حيث لم يحدث أية تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية.

أشارت إلى أن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.