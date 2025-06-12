"عبير" تطلب خلع زوجها: "زعلان عشان لبسي قصير"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "عبير. س"، 32 سنة، ربة منزل، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها: "زعلان عشان بلبس قصير وولع في فستاني".

تقول الزوجة: جوزي ينظر إلي دائمًا بأنني أقل من أي سيدة حتى أنه يقوم بمقارنتي بكافة السيدات اللاتي يعرفهن، ويقوم بانتقاد ملابسي "لبسك محتاج يتغير عشان مش مناسب لسنك، وشكلك مش عاجبني"

تتابع الزوجة حديثها: منذ فترة قمت بشراء فستان جديد، وظننت أنه سيكون سعيدًا لكن على النقيض ظل يتشاجر معي "فاكرة نفسك موديل، اللبس ده مش كويس" حتى انه قام بإحراق الفستان الجديد.

تؤكد "عبير" أنها حاولت الإصلاح، بتدخل الأهل لكن بلا جدوى،"أنا ست زيي زي أي واحدة، ليا مشاعر وكرامة والجواز بالنسبة لي مش ورقة، ده أمان واحتواء".

تواصل "عبير" حديثها: "أنا مش طالبة منه فلوس، ولا عايزة منه حاجة أنا بس عايزة أطلع من الجحيم ده وأنا لسه عايشة علشان كده بطلب الخلع".

تختتم الزوجة: لجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع حملت رقم 739 لسنة 2024، ولا زالت منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.