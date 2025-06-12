الحبس 6 أشهر لمتهم بتزوير محرر رسمي لصرف تعويض إزالة محل بالمقطم

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "س. خ. م" بالحبس لمدة 6 اشهر لاتهامه بتزوير في محرر رسمي لصرف تعويض ناتج عن إزالة محل لتعويضه بالمقطم، كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة والزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

كشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أنه بدائرة قسم المقطم بمحافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل ونسبه زوراً إلى مكتب توثيق السيدة زينب وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل وذلك بأن اتفق مع المجهول على اصطناعه على غرار نظائره الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به وزيلها ببصمة خاتم مقلدة على نظيرتها الصحيحة فتمكن المتهم بذلك من صرف التعويض المقرر عن إزالة محل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قلد بواسطة المجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية هو خاتم مكتب توثيق السيدة زينب بطريق الاصطناع على غرار نظيره الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور مع علمه بتقليده .

واستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن مثل به أمام مكتب التعويضات بمحافظة القاهرة للاحتجاج به في صرف التعويض المقرر عن إزالة الحانوت مع علمه بأمر تزويره.

كما اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إقرار استلام مبلغ التعويض المنصرف عن إزالة المحل وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قرر ببيانات مزورة تمثلت في كونه وكيلاً بموجب التوكيل المزور قاصداً إتمام جريمته واستلام مبلغ التعويض فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.





